Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Mart 2025 21:43
2023 KPSS ile atanmış Türkçe Öğretmenleri Bakar mısınız

Arkadaşlar merhaba. Bizler 2024 KPSS ile atama bekliyoruz. Ancak yaşadığınız malum süreçten sizler gibi biz de etkilendik. 2024 kpss sınavına.girmis ancak 2023 puanı ile atamaniz gerçekleşmis ise mesaj atar misiniz? Bizler de bu sayede önümüzü görmek istiyoruz. Destek verirseniz seviniriz.

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