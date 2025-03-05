Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


05 Mart 2025 22:11
MÜEZZİN münhal kadro neden kapalı ve ne zaman açılır

müftülüğe sordum bilmiyoruz dediler

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