Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Mart 2025 22:13
EK DERS HESAPLAMASI VE KESİNTİ
Şubat ayında yine vergi kesintisi görünüyor. Ek ders ücretinden vergi kesilmeyecek denildi. sıkıntı şu 2 defa vergiledirme mi yapılacak bununla ilgili net bir açıklamada yok.

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