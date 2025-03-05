Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2025 23:32
Yenidoğan işitme tarama programı...
İlgili doktorların çoğu tarama testini klinik abr testi zannettiği için, bazı hastanelerde yoğun bakımda kalan ve diğer riskli bebekler için protokolleri kapalı olduğu halde defalarca tarama testi isteniyor. Yetersiz teknik altyapı bir yana, sınırsız test talebi nedeniyle iş yükünün gereksiz yere artırılması ulusal tarama programında profesyonellikten nasıl uzaklaşıldığını gösteriyor. Yürürlükteki yönetmeliğin farklı yorumlanması da sağlık kurumlarında birbirinden uzak teamüllere neden oluyor. Bu sorunun bir çözümü olduğunu sanmıyorum, ancak zamanla ilgili meslek grupları tarafından daha çok tartışılacağı aşikar.

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