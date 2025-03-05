Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mart 2025 23:40
Halkla ilişkiler ve reklamcılık lisans mezunları kamuda ne iş yapar?

Halkla ilişkiler ve reklamcılık lisans mezunu olanlar hangi devlet kurumlarında ve hangi ünvanlarda çalışırlar? Lütfen bilenler yazabilir mi? İnternet'e bir türlü bu konuda bilgi bulamadım.

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