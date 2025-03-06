KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


06 Mart 2025 00:07
memuriyet için sağlık kurulu raporunu e-devlette nerede göreceğim?

"e-İmzalı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama" kısmında mı olacak? (tsk için değil dümdüz memurşyet için rapor alacağım)

muayene olduğum hastaneyi aradım aradım açan yok... teslim sürem az kaldı. Yetişmeyecek rapor diye korkuyorum. 5 iş gününe çıkar dediler hastanede...5 iş günü geçti hala ses yok.yardımcı olur musunuz?


Berkaysozdinler
Aday Memur
06 Mart 2025 01:12
"e-imzalı durum bildirir sağlık kurulu raporları sorgulama" hizmetinden görebilirsiniz.

isimsizkaldımki
Aday Memur
06 Mart 2025 01:22

çok teşekkür ederim.

Berkaysozdinler, 5 saat önce
"e-imzalı durum bildirir sağlık kurulu raporları sorgulama" hizmetinden görebilirsiniz.
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