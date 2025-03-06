Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


06 Mart 2025 00:07
Engelli müezzin alımı

Sa oğlum ilahiyat fakültesi mezunu olacak bu sene inşallah. Kendisi bundan 3 sene önce kanser hastası oldu ve elhamdülillah atlattı. Engelli kadrosunda diyanete atanmasını istiyorum yakın zamanda engelli kadrosunda müezzin kadrosuna atanan varsa işleyiş nasıl bilgi verirseniz sevinirim. Yada özelden de mesaj atabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim

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