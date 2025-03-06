Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Mart 2025 00:26
Nöbette öğrencinin düşmesi

Ben nöbetçiyken bir öğrencim tenefüsün ilk 1-2 dakikasında sınıfın içinde düşmüş kolu çatlamış, ben tüm nöbetlerimi tuttum ama koridora bir iki dakika geç çıkmış olabilirim hatırlamıyorum , daha sonraki tenefüslerde sınıfın içini kontrol ederim kız sandalyede oturuyordu bir şeyi yoktu okuldan öıkana kadar, öğrenci akşam hastaneye gitmiş kolu ağrıyor diye, kolu çatlamış sargıya almışlar , okulda farketmemiş , bu durum benim başımı ağrıtır mı yardımcı olur musunuz

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