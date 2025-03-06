KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 04:00
Pomem eğitiminde izin kaç gün?

Soru başlıkta olduğu gibi 10 ay olacak sanırım nasıl olur? Bana izin lazım

Çok Yazılan Konular

Paem dış kaynak alımı olur mu?Psikiyatrik muayene tanısı ve Pomem genel sağlık

Sözlük

harran 1 dünya obezite günü 1 Bugün olanlar 3 Demo 1 küresel ısınma ve iklim değişikliği 1 arkeoloji 1 tercihli beyinsizlik 2 daha daha nasılsınız 3 fitilli kadife 1 eğin 1

Son Haberler

Enerya İl Müdürü Ersöz, hayatını kaybettiÜst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliğiİş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili Genelge YayımlandıEmniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde DeğişiklikGözetmenlik dışında bir faaliyet yapmayan Ar-Gör'ün görev süresi uzatılmadı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak