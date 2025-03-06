vefat eden askeri personelin lojmandan yararlanabilir mi

eşi vefat etmiş başka kurumda çalışan memur, gittiği yerde askeri lojmanda kalma hakkı var mı? varsa şartlarını bilen var mı? vefat eden jandarmaysa karacı lojmanında, ya da karacı ise ailesi jandarma lojmanında kalabilir mi?

eşi vefat etmiş başka kurumda çalışan memur, gittiği yerde askeri lojmanda kalma hakkı var mı? varsa şartlarını bilen var mı? vefat eden jandarmaysa karacı lojmanında, ya da karacı ise ailesi jandarma lojmanında kalabilir mi?