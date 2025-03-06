Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


06 Mart 2025 05:52
vefat eden askeri personelin lojmandan yararlanabilir mi
eşi vefat etmiş başka kurumda çalışan memur, gittiği yerde askeri lojmanda kalma hakkı var mı? varsa şartlarını bilen var mı? vefat eden jandarmaysa karacı lojmanında, ya da karacı ise ailesi jandarma lojmanında kalabilir mi?

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