Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 07:17
İkinci şark kalkmadı mı ?

Dağ fare mi doğurdu


muratcan58
Şube Müdürü
06 Mart 2025 09:12
maalesef genelge falan bekleniyor ama benim umudum yok ne zaman polisin istediğini yapmışlar ki verdikleri sözü bile tutmadilar verilen brifing te kalkacak diye yorumlayıp kaldirmadilar bu teşkilattan iyice soğudum

turkolog24
Daire Başkanı
06 Mart 2025 09:16

Birde şark sürelerini kısaltıp 5 yıl yapan 2. Şarktan muaf oldu. Şimdi şark süreleri uzadı aynı ilde 10 yıl yapması lazım . Yeni bir mağduriyet daha :) lan var ya teşklatın içinden geçtiler


Bilali Habeşi
Aday Memur
06 Mart 2025 09:21

Ucube bir değişiklik oldu. Sadece yumrukla dövmedi EGM. Yumruk, kafa, tekme, sille girişti bizlere:)

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