İkinci şark kalkmadı mı ?

maalesef genelge falan bekleniyor ama benim umudum yok ne zaman polisin istediğini yapmışlar ki verdikleri sözü bile tutmadilar verilen brifing te kalkacak diye yorumlayıp kaldirmadilar bu teşkilattan iyice soğudum

maalesef genelge falan bekleniyor ama benim umudum yok ne zaman polisin istediğini yapmışlar ki verdikleri sözü bile tutmadilar verilen brifing te kalkacak diye yorumlayıp kaldirmadilar bu teşkilattan iyice soğudum