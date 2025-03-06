Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 07:33
Pöh yeni yönetmelik

Pöh ile ilgili atama yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik oldu arkadaşlar . Atama yönetmeliği hakkında düşünceleriniz neler

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