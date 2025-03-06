Yeni atama yönetmeliği

-Bu yönetmeliğe göre puanı düşük olan memurlar istedikleri bir İl'e çok zor atanacak.

- Malatya, Maraş, Hatay en torpilli iller olacak. Bu illerin süreleri ortalama (bu yıl ve seneye /şuan bu ilde görev yapanlar için) 3 yıl olduğundan ve bu sene 2. Şarkını bu illerde yapan personel çok olduğu için bu atama döneminde bu İllere atama çok olacak.

- şark illerinden çıkan; Kilis, Osmaniye, Antep ve Sivas illerinde hala şark görevi yapan personeller olduğu için bu illere bu sene atanacak personel sayısı az olacak.

-2. Şark devam ediyor gözüküyor. Çıkması gereken illerden deprem bölgesi hariç sadece Sivas çıktı. Oysa sonradan şark ilan edilen Malatya, Maraş ve Hatay hala şark olarak kaldı. Üstüne üstlük şark illerinin süreleri arttı. Kesintisiz şark yapmak hayal görünüyor.

Burada cevabı arananacak sorulardan biride şu; 2 personel düşünelim. 2'side puanı yüksek olarak diye düşündüğümüz Elazığ ilini ilk tercihine yazdi. Dedikleri gibi puanı yüksek olan mi gidecek yoksa puanı düşük olanda araya girip atanabilecek mi. (Referans denilen konu gercekten tarih mi olacak). Göreceğiz.