Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 07:38
Yeni atama yönetmeliği

4 il sarktan çıkmış maalesef şark devam


m.kardes
Şube Müdürü
06 Mart 2025 08:10

Hangi iller ?


neşter61
Şube Müdürü
06 Mart 2025 08:17

2010 yılı ve öncesindeki görev puanları il merkezi puanı esas alınır diyor. Yani kötü bir ilçede ilk şarkını yaptın ilçenin puanı 2000. İl merkezinin puanı 1000. Sana verilecek olan 1000 puan. 2010 ve öncesi için.


Berkem1176
Memur
06 Mart 2025 08:35
il merkezinin 1000 puan olduğunu nerden biliyorsun ki ilçesi 2000 olsun

Dnzzhan
06 Mart 2025 08:43

Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?nde:

1. Özel Harekat Ayrıcalıkları Kaldırıldı:

Özel harekat personeline tanınan istisnalar sona erdi, artık herkesle aynı kurallara tabi.

2. Görev Puanı Sistemi Geldi:

Başkomiser ve alt rütbeler için atamalar görev puanına göre elektronik sistemle yapılacak.

3. Hizmet Süreleri Değişti:

Bazı yerlerde süre 7 yıldan 5 yıla indi, bazılarında 12 yıla çıktı. Şark süreleri genelde arttı.

4. Şark?tan Çıkan İller:

Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Sivas Şark kapsamından çıkarıldı.

5. Eş Durumu İstisnası:

Eşi emniyet amiri veya üstü olanlara görev puanı uygulanmayacak, atamalar manuel yapılacak.

6. Görev Puanı Hesaplama:

İlçenin gelişmişliği, olay sayıları ve iş yüküne göre puan belirlenecek.

7. İkinci Şark Belirsiz:

İkinci Şark hakkında net bir değişiklik yok, genelge bekleniyor.

Not: Kadimhukuk sitesinden alıntılanmıştır..


bilmem1400
Şube Müdürü
06 Mart 2025 09:09

-Bu yönetmeliğe göre puanı düşük olan memurlar istedikleri bir İl'e çok zor atanacak.

- Malatya, Maraş, Hatay en torpilli iller olacak. Bu illerin süreleri ortalama (bu yıl ve seneye /şuan bu ilde görev yapanlar için) 3 yıl olduğundan ve bu sene 2. Şarkını bu illerde yapan personel çok olduğu için bu atama döneminde bu İllere atama çok olacak.

- şark illerinden çıkan; Kilis, Osmaniye, Antep ve Sivas illerinde hala şark görevi yapan personeller olduğu için bu illere bu sene atanacak personel sayısı az olacak.

-2. Şark devam ediyor gözüküyor. Çıkması gereken illerden deprem bölgesi hariç sadece Sivas çıktı. Oysa sonradan şark ilan edilen Malatya, Maraş ve Hatay hala şark olarak kaldı. Üstüne üstlük şark illerinin süreleri arttı. Kesintisiz şark yapmak hayal görünüyor.

Burada cevabı arananacak sorulardan biride şu; 2 personel düşünelim. 2'side puanı yüksek olarak diye düşündüğümüz Elazığ ilini ilk tercihine yazdi. Dedikleri gibi puanı yüksek olan mi gidecek yoksa puanı düşük olanda araya girip atanabilecek mi. (Referans denilen konu gercekten tarih mi olacak). Göreceğiz.


bilmem1400
Şube Müdürü
06 Mart 2025 09:19

Bir de madem puan sistemini getirdiler. İl içerisinde ilçe düzeyinde de getirmeleri lazım. İlçenin gelişmişlik düzeyine göre puan düzenlenmesinin yapilması lazım. Puanı yüksek olan personelin istediği bir ilçeye atanabilmesi hakkaniyetli olur.


ftttmagduru
06 Mart 2025 09:57

Şuan bulunduğumuz ile 2022 de geldik 8seneyken 6ya düştü şimdide il ve ilçe 10sene biz hngsne tbyz


Gzgnsd
Aday Memur
06 Mart 2025 10:06

Şark süreleri bu kadar artmışken 2. Şarkıda kaldırırlar


TK5414
Aday Memur
06 Mart 2025 10:08
Bende ilçenin süresini bitirdim batı batı için ilin süresinş bekleme zorunluluğu kalktımı onu merak ediyorum. Bilgi verebilecek varmı

HuRaDaM
Aday Memur
06 Mart 2025 10:59
mükemmel tespit bence çok mantıklı
bilmem1400, 3 saat önce

Bir de madem puan sistemini getirdiler. İl içerisinde ilçe düzeyinde de getirmeleri lazım. İlçenin gelişmişlik düzeyine göre puan düzenlenmesinin yapilması lazım. Puanı yüksek olan personelin istediği bir ilçeye atanabilmesi hakkaniyetli olur.


takla-atma
Şube Müdürü
06 Mart 2025 11:46
işte günlerdir aradığım yorum..tebrikler
bilmem1400, 3 saat önce

Bir de madem puan sistemini getirdiler. İl içerisinde ilçe düzeyinde de getirmeleri lazım. İlçenin gelişmişlik düzeyine göre puan düzenlenmesinin yapilması lazım. Puanı yüksek olan personelin istediği bir ilçeye atanabilmesi hakkaniyetli olur.

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