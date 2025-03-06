Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Mart 2025 08:37
Yeni öğretmen promosyon
Merhaba arkadaşlar Ocak ayında göreve başladım. Geçmiş yıllarda verilen promosyon birkaç gün önce hesabıma yattı. Yeni yatacak promosyon bana da verilecek mi yoksa yeni promosyonu alabilmek için 3 yıl beklemek mi gerekiyor?

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
06 Mart 2025 08:49

Herkesin aldığı zaman siz de alırsınız. Yani protokol yenilendiğinde sizi de dahil ederler.

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