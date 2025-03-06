Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Mart 2025 08:53
Mobbing Genelgesi Mart 2025

Bu platformda mobbingle ilgili birçok başlık açılıyor. Umarım bundan sonra devamı gelmez.



resim yükle

Sevdim-Seni
Genel Müdür
06 Mart 2025 12:04

Resmi gazetedeki linkini paylaşır mısınız

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirmeMeslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7Proje okulu sorusuÖğretmenlik mi düz memurluk mu?Velilerin öğretmen hakkında dedikodusuÖgretmen maaş haczi hakkındaAGS ile Birlikte Meslek Liselerinde Ögretmenlik Nasıl OlacakAfet Nöbeti Hk.İlçe mem öğretmenin mebbis bilgilerini görebiliyor mu?Polis Eşi Olan Öğretmenlerin Eş Durumu Tayini Süreci Hakkında Yardım

Sözlük

küresel ısınma ve iklim değişikliği 1 daha daha nasılsınız 4 kitap tavsiyesi 1 fitilli kadife 1 ay şahit 2 şişme kumanda kılıfı 1 harran 1 Happy birthday gülfeşan 1 600 bin TL'yi iade eden tostçu 4 kadınların çok konuşması 2

Son Haberler

İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 gözaltıMSB: PKK'nın Silah Bırakması GerekiyorÜniversite, GYS Ücreti İçin 3000 TL İstiyor!Bakanlık, 'Evlilik Kredisi' başvurularında dolandırıcılığa karşı uyardıAdana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak