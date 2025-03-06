Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Mart 2025 08:57
88 puanla İç Anadolu köyleri gelir mi?

Branşım Türkçe arkadaşlar. Bunu araştırmak istiyorum. Bununla ilgili bir belge vs yayımlanıyor mu? İl dışı tayin konusunda yardımcı olur musunuz?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
06 Mart 2025 09:26

Tamamen kişisel tercihlere göre değişen bir durum için önceden yorum yapılabilir mi? Geçen yıl 85 puanlı atanmıştır ama bu sene oraya atanmayı çok isteyen 90 puanlı biri tercih ederse 88 puanlı atanamaz.


bahçesaray
Şef
06 Mart 2025 09:38

nasip ,aynı yere atama olur,olamaz, puan düşer yükselir, bu işler belli olmaz

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