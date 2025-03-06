Yeni atama yönetmeliğine göre kimse 2. şarka devam etmez.

Benim anladığım yarın birgün tekrar 2.sarka ihtiyaç olabilir düşüncesi ile yönetmelikte kaldirmadilar,şark surelerin uzamasi ve 4 ilin şarktan çıkması sanki 2.sarki gelenler için bir müddet gitmek istemeyenleri göndermeyecekler gibi

Benim anladığım yarın birgün tekrar 2.sarka ihtiyaç olabilir düşüncesi ile yönetmelikte kaldirmadilar,şark surelerin uzamasi ve 4 ilin şarktan çıkması sanki 2.sarki gelenler için bir müddet gitmek istemeyenleri göndermeyecekler gibi