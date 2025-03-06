Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 09:30
Yeni atama yönetmeliğine göre kimse 2. şarka devam etmez.

Yeni yönetmelikle şark sureleri uzadı. 6 yıllık bir şark ilinde toplamda 10 yıl kalıp 2. Şark muafiyeti alacak personel sizce 10 yıl kalır mı. Benim fikrim şu. 2. Şarkı bir anda kaldırıp personel sıkıntısına sebep olmak yerine, emniyet süreleri uzun tutup 2. Şarka personel kalamayacağını on görmüştür. Bu sayede 2-3 yıl içinde 2. Şark görevinde gönüllü kalan personel sayısı az olacağından 2 şarkı kaldıracaktır.


kayseri50
Aday Memur
06 Mart 2025 10:14
Benim anladığım yarın birgün tekrar 2.sarka ihtiyaç olabilir düşüncesi ile yönetmelikte kaldirmadilar,şark surelerin uzamasi ve 4 ilin şarktan çıkması sanki 2.sarki gelenler için bir müddet gitmek istemeyenleri göndermeyecekler gibi

Bilali Habeşi
Aday Memur
06 Mart 2025 10:15

Genelge yayınlanınca anyayi konyayi göreceğiz.


Bilali Habeşi
Aday Memur
06 Mart 2025 10:16

Uygulamada dediğin gibi olabilir.

kayseri50, 2 saat önce
Benim anladığım yarın birgün tekrar 2.sarka ihtiyaç olabilir düşüncesi ile yönetmelikte kaldirmadilar,şark surelerin uzamasi ve 4 ilin şarktan çıkması sanki 2.sarki gelenler için bir müddet gitmek istemeyenleri göndermeyecekler gibi

muratcan58
Şube Müdürü
06 Mart 2025 10:18
yani bence de öyle yuvarlatılmış yönetmelik nereye çekersen oraya geliyor sürelerin uzamasi şark illerinin azalması ( bence seneye Malatya antep falan sonradan eklenenler de çıkar böylece şark illeri azalir 2. şarka gidecek sayıda azalacağı için ) fiili olarak ikinci şark kalkmış gibi ama yine de orda duruyor işine gelene uygulanmak üzere

Treewa
Aday Memur
06 Mart 2025 10:28

Olmasını istediğini yazıyorsun eski çok fazla kalmadı yeni çok fazla adam yeni memurların yanında 2. Şark ile eski memurları harmanlayıp gönderecek derse Buda bir yorum oluyor yani yoruma bakmamak gerek illerin süresini arttırmasaydı 3. Şark bile gelebilirdi.

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