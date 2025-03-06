atama genelgesi

atama yönetmeliğindeki değişikler yayınlandı buna bağlı olarak hazırlık listeleri için genelge yayınlanması bekleniyor acaba ne zaman yayınlanır ?? 2023 de yine atama yönetmeliğinde değişikler olmuş genelgesi 10 gün sonra yayınlanmış bu yılda o kadar sürer mi ??

atama yönetmeliğindeki değişikler yayınlandı buna bağlı olarak hazırlık listeleri için genelge yayınlanması bekleniyor acaba ne zaman yayınlanır ?? 2023 de yine atama yönetmeliğinde değişikler olmuş genelgesi 10 gün sonra yayınlanmış bu yılda o kadar sürer mi ??