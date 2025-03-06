Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 09:48
atama genelgesi
atama yönetmeliğindeki değişikler yayınlandı buna bağlı olarak hazırlık listeleri için genelge yayınlanması bekleniyor acaba ne zaman yayınlanır ?? 2023 de yine atama yönetmeliğinde değişikler olmuş genelgesi 10 gün sonra yayınlanmış bu yılda o kadar sürer mi ??

gulyabani.10
Aday Memur
06 Mart 2025 10:03
daha fazla sürer

Ghost060
Aday Memur
06 Mart 2025 10:55
bugün yayınlanır
Toplam 2 mesaj

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