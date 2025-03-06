Eski Tarihli Evrağın Kayıt Edilmesi

Herkese iyi çalışmalar. Cevabından emin olamadığımız bir konu var: Eski tarihli bir dilekçe/yazı kayıt edilir mi?/teslim alınır mı? Elden gelen veya "adi postadan" gelen evrakların teslim tarihinin tespiti yoktur. Günü geçmiş bir evrak geldiğinde (Evrak kayıt görevlisi bunu bilemez) gönderen/getiren taraf derse ki "ben zamanında teslim ettim, evrak kayıt birimi geç kayıt etmiş", bu durumda kim kabahatli olur?

Evrak kayıt görevlisi elden gelen tüm evraklar için "ya güncel tarih olmalı ya da teslim tarihinin tespiti için getirenin imzasını alırım (kurumlardan zimmet defteri ile gelenler hariç) diyebilir mi? Teslim tarihi konusunda sorun çıkaran taraftan dilekçeyi/yazıyı almamak suç sayılır mı?

Diğer bir soru da şu: Dilekçe hakkındaki konuna göre dilekçede imza, adres, isim ve soyadı olması zorunludur. Ama kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanuna göre ihbar veya şikayetler somut delil taşıyorsa dilekçe hakkındaki kanunda zorunlu olan bu şartlar olmazsa da soruşturma açılır/işlem yapılır. Evrak kayıt görevlisi dilekçede imza, isim, adres bilgisi yok diye dilekçeyi almamazlık ederse soruşturma nasıl açılabilir? Bu minvalden bakınca dilekçe imzasız, isimsiz, adressiz ve hatta yabancı dilde olsa dahi alınması/kayıt yapılması gerektiği ve gereğinin yapılıp yapılmayacağına işlem yapacak olan personel ve amirinin karar vermesi gerektiği sonucu çıkmıyor mu?

Konunun kısaca sorusu: Evrak Kayıt biriminin belirli hallerde dilekçeyi almama hakkı var mı? Ya da dilekçe her halukarda alınır/kayıt edilir ama gereği, işlem yapacak personel ve amirine kalmıştır dersek doğru olur mu?

Evrak kayıt görevlisiyim, mevzuat belirterek cevap verirseniz sevinirim.