Proje Okullarında Öğretmen Seçimi Müdüre Bırakılmış

doğrusu o zaten. doğru olmayan bu yetkinin verildiği müdürden hesap sorulmaması. o yüzden çiftlik gibi görülüyor. birine kadro oluşturma hakkı veriyorsan her 2 yılda bir denetlemeden geçirip 4 ve 8. yıllarda ilerleme-gelişme sağlamayan okulların müdürlerinden şedit bir şekilde hesap soracaksın. liyakatı dondurma markası zannedenlerden bunu beklemek zor tabii.

doğrusu o zaten. doğru olmayan bu yetkinin verildiği müdürden hesap sorulmaması. o yüzden çiftlik gibi görülüyor. birine kadro oluşturma hakkı veriyorsan her 2 yılda bir denetlemeden geçirip 4 ve 8. yıllarda ilerleme-gelişme sağlamayan okulların müdürlerinden şedit bir şekilde hesap soracaksın. liyakatı dondurma markası zannedenlerden bunu beklemek zor tabii.