Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 11:05
2. şark kalkmadığına göre?
Arkadaşlar selamın aleyküm hayırlı ramazanlar . 2. şark kalkmadığına göre 1. şarkını mesela 5 sene yapan biri 2. şarka yine 5 senelik bir şark iline gitse 3 sene yapıp bitirmiş oluyormu şarkını ?

azmah
Genel Müdür
06 Mart 2025 11:43

Evet 1. Şarkını bitirmiş oluyor.


Gzgnsd
Aday Memur
06 Mart 2025 11:43

2. Şark kalkar bnce genelge bi gelsin


azmah
Genel Müdür
06 Mart 2025 11:45

Pardon yanlış yazdım 3 sene değil 5 sene yapacaksın ikinci şark öyle bitetlr ve ikinci şark kalkmaz


Quake38
Aday Memur
06 Mart 2025 12:08

Kalkma diye birşey yok ihtiyaç olmazsa 2.şarka çağırmazlar, ihtiyaç okunca kaldığı yerden devam. Kalksaydı yönetmelikte açıkça belirtilirdi

Gzgnsd, 46 dk. önce

2. Şark kalkar bnce genelge bi gelsin


azmah
Genel Müdür
06 Mart 2025 12:12

Polis mevzuat senin örneğini paylaşmış 3 yıl yapınca ikinci şark oluyor evet


senpaituyum
Memur
06 Mart 2025 12:19
teşekkür ederim
azmah, 17 dk. önce

Polis mevzuat senin örneğini paylaşmış 3 yıl yapınca ikinci şark oluyor evet

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