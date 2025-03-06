Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mart 2025 11:20
Ankara Hastaneleri Hemşire

Ankaraya , 6.hizmet bölgesi olan bir ilden tayin istemeyi düşünüyorum onkoloji sertifikam var Mamak devlet hastanesi hakkında bilgisi olan veyahut gölbaşındaki hastaneler hakkında bilgisi olan paylaşabilir mi? puanım 13bin eşimde hemşire puanı 9bin- tayinle gittiğim yere eşimle aynı hastaneye eş durumu ile gelebilir mi? Ankaradaki çalışılabilecek mantıklı hasteneler neresi önceliğim ailemin bulunduğu mamak devlet , etimesgut , 29 mayıs , gölbaşı , etklik şehir vs aydınlatacak var mı :D

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