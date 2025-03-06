Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


06 Mart 2025 11:28
Fırat Üniversitesinde Mobbing

Fırat Üniversitesinde araştırma görevlisiyim, anabilim dalında ders olduğu günler senelik izin almama izin vermiyorlar ve neredeyse her gün ders var (sadece bazı derslere giriyorum ve ders ücretlerini hocalar alıyor) ne yapabilirim, nasıl bir yol izlemeliyim ?

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