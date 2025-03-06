Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


06 Mart 2025 11:55
Ekpss ile son atamalarda atananlar ne zaman göreve başlayacak?

Geçen ay ekpss ile atandım. Evrakları teslim ettim. Evrak teslimi için son gün 10 Mart. Herhalde Mart ayı sonunda ya da Nisan ayının ilk ya da ikinci haftasında göreve başlarım. Diyanete atandım. Halihazırda Diyanette çalışıyorum.

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