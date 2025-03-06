KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


06 Mart 2025 12:29
Kamuda mühendislik mi , öğretmenlik mi?

Kamuda 9. yılım ve mühendisim. Öğretmen olma şansım da var 3-4 yıl sürecek olsa da... Mühendisliği bırakıp öğretmenliğe geçmeye değer mi sizce? Maaş farkı bildiğiniz gibi 10-15 bin kadar ama 3. çocuğum dünyaya geleceği için onlara daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Mevcut işimde bu mümkün değil. Herkesin bildiği üzere öğretmenlerin tatil avantajları var kısacası parada değil mesai saati kısmındayım yani mevcut maaşının yarısını alacaksın ama mesai saatin günde 2 saat kısalacak deseler hiç düşünmem , öğretmenliğe falan da geçmek istemem. işin özü bu siz olsanız ne yapardınız?


Astalavista56
06 Mart 2025 16:35

Sen zaten kafaya koymuşsun geçmeyi cevap sorunun içinde

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