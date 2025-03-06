Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


06 Mart 2025 12:33
2. Çözüm

Herkese merhabalar, arkadaşlar ülke ve Türk Milleti olarak yeni bir sürecin içerisindeyiz. Daha önce benzerini yaşamıştık. Mevcut sürece isim verilmese de ilkinde Çözüm Süreci demişlerdi. Ve sonucunda 793 vatan evladı asker-polisimizi şehit vermiştik. (Kıbrıs Barış Harekatı Birinci ve İkinci harekatlarında toplam 498 şehit vererek adanın yarısını fethetmiştik.) Diyeceğim o ki bu yeni süreç sizce neler getirecek? Hakkında olumlu söylemlerde bulunanlar da var olumsuz söylemlerde bulunanlar da. Burada hakaret etmeden, suç teşkil edici cümleler kurmadan görüşlerinizi belirtirseniz bizler de farklı bakış açılarını görme fırsatı bulabiliriz. Teşekkürler.

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