Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


06 Mart 2025 14:09
İstifa ve sonrası

Piyade teğmen olarak görev yapmaktaydım.Evet zorlu şartlardan geçerek bu şanlı üniformayı giyindik.Atandıktan sonra deneme sürecimin 9-10.ayı gibi artık daha fazla durmayacağımı anladım.2 ay oldu istifa edeli.

Eğitim esnasında bırakıp gidip dükkan açanlar,farklı memuriyet deneyenleri filan görünce çok yadırgardım subaylık bırakılır mı diye.

Öncelikle sebepleri saymaya gerek yok piyade olan arkadaşlar ne demek istediğimi anlar.Jandarma arkadaşların çektiği çileye saygım sonsuz ama birde piyadeyi görmeliler eminim bir daha ağızlarını açmazlar...Görevde iken jandarma bir arkadaş ziyaretimize gelmişti bizim için bu askerlik ise bizimkiler ne,işleyiş burdaki gibi olsa jandarmada adam kalmaz demişti...

Eş dosttan çok fazla baskı göreceksiniz , etrafınızda bir uzman veya herhangi bir rütbede asker olsa bak o yapıyorda sen neden bıraktın gibi saçma sapan cümleler duyacaksınız.Kısaca dışarıda sizi bekleyen en büyük tehlike ekonomi,para pul değil ömründe bir defa kitap okumayıp,dişlerini en son ne zaman fırçaladığını hatırlamayan tiplerden nasihat dinlemek olacak...

Özel hayata geldiğinde üzerinizdeki üniformanın ağırlığı nedeni ile sizinle samimi olup,maddi manevi çıkar sağlamak için sizinle sürekli iletişimde olan arkadaş-dost-akraba ,kız arkadaş v.b kişilerin üniformayı çıkardıktan sonra davranışlarının değiştiğini göreceksiniz buda malesef ülkemiz insanın yozlaşmış ve asla düzeltilemez bir düşüklüğünden kaynaklanıyor.Sadece ben değil herkes yaşamıştır ömründe bu durumu.Etrafında sağlam karakterli eşi dostu bulunan kişilere selam olsun.Onların kıymetini bilin.

Sivile alışması çok zor dışarıda insanların yürüyüşüne bile sinirleneceksiniz :) Evet dışarıda ekonomik olarak zor bir hayat sizi bekliyor ama kafası çalışan insanlarız yine uygun bir iş mutlaka karşınıza çıkıyor.Belediyelere alınan lise mezunu torpilli elemanları ve maaşlarını görünce çektiğim çilenin yanında aldığım para hiç onu anladım.

Başka bir forumda okumuştum ve aynısını hissetim istifa ettikten sonra bıraktığınıza biraz pişman oluyorsunuz ama hadi yarın gel tekrar başla deseler asla gitmem öylede bir çelişkisi var.


malikane.1999
Daire Başkanı
06 Mart 2025 14:23
Yazdıkların kelimesi kelimesine noktası ve virgülüne kadar doğru. Yakınların bakış açısı, saçma sapan insanların bıraktıktan sonra küçümseyici bakışı, evlenilmemişse memur bir kız arkadaş ve sevgilin varsa karşısında sanki statü olarak inmişsin gibi, hafif pişmanlık ama asla geri dönmeme isteği, dışarının pislikliği. Bunlar aslında olmaması gereken şeyler anlam veremediğim şekilde ama oluyor çokça oluyor nasıl baş edilir? Aslında Silahlı Kuvvetlerin bize bir farkındalık katması verdiği en büyük eğitim bence bu. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. O yüzden verilen bir karar ve geri dönüşü olmadığı için düşüncelerle kendinizi harap etmenin mantığı yok....
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