Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mart 2025 14:45
Alt bölge tayini

Merabalar mart nisan bolge hizmet gruplqrina gore 2 b den 5 dye alt bolge tayin dilekcesi vericem nisan ayinda istesem nekadar surede sonuclanir acaba

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