Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 14:50
Polise ikinci şark kalktı mı?

Yeni açıklanan yönetmelikle şark süreleri uzadı.

Dört il de sarktan çıkarıldı.

Peki bu durum neyi doğurur?

Bir anda 2.sark kaldırma diye bir durum olamayacağı için dolaylı olarak kaldırılması gerekiyordu.

Bu dört ilde ikinci şarka kalmak isteyen personel başka bir şark iline mecburen tercih yapacak. Çünkü 2.sarka i dört ilde devam edemezler.

Ayrıca surelerin uzamasiyla şarka gidecek personel sayısı artmış olacak ki bu da batıdan çok personel gitmesine sebep olacak. Haliyle 2. Şarka hazırlık için daha az personele hazırlık gelecektir. Siz de fikrinizi yazabilirsiniz .


turkolog24
Daire Başkanı
06 Mart 2025 17:00

Eğer ikinci şark hazırlığı gelmezse örtülü kalkmıştır


Kraltutsak
Aday Memur
06 Mart 2025 17:09

Herşey muallak ta kaldı


muratcan58
Şube Müdürü
06 Mart 2025 17:14
kalkan şark illerine gidecek personel doğal olarak diğer şark illerine gideceği için personel sayısı yetecektir ayrıca ipka ile kalmak isteyenler olacak yani ikinci şark için illa personel yollamaya gerek yok ama bunu koz olarak kullanmak isterlerse kendileri bilir yakında seçim var

Kemalaydın55
Memur
06 Mart 2025 17:14

Maden 2. Şark kalkmayacaktı sürelerı neden uzattılar


Redkit112
Memur
06 Mart 2025 17:19
bu durumun saçmalığı, bugün ki ipka yazısı, toplantı görseli falan :) Genelgeyi bekleyelim bakalım. Ben bu sene zorla kimseyi göndermeyeceklerini düşünüyorum
Kemalaydın55, 29 dk. önce

Maden 2. Şark kalkmayacaktı sürelerı neden uzattılar

Toplam 5 mesaj

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