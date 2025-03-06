Polise ikinci şark kalktı mı?

Yeni açıklanan yönetmelikle şark süreleri uzadı.

Dört il de sarktan çıkarıldı.

Peki bu durum neyi doğurur?

Bir anda 2.sark kaldırma diye bir durum olamayacağı için dolaylı olarak kaldırılması gerekiyordu.

Bu dört ilde ikinci şarka kalmak isteyen personel başka bir şark iline mecburen tercih yapacak. Çünkü 2.sarka i dört ilde devam edemezler.

Ayrıca surelerin uzamasiyla şarka gidecek personel sayısı artmış olacak ki bu da batıdan çok personel gitmesine sebep olacak. Haliyle 2. Şarka hazırlık için daha az personele hazırlık gelecektir. Siz de fikrinizi yazabilirsiniz .