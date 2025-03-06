Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Mart 2025 15:09
Tecilim Bitiyor Atamayı Etkiler mi?

Öncelikle merhabalar.

2024 KPSS puanımla atama bekliyorum. Şu anki gidişata göre sanırım Mayıs, Haziran gibi bizi mülakata sokup Eylül gibi göreve başlatacaklar. Bunu hem akademi muhabbetinden hem de yeni ÖMK'da bulunan 1 Eylül maddesinden dolayı tahmin ediyorum.

Ancak sıkıntı şu ki benim 5 Temmuz'da askerlik tecilim bitecek. Tam atama sürecinin hareketli dönemlerinde. Fakat şunu biliyorum ki yıl sonuna kadar yoklama süremiz var. Yani eğer Eylül'de göreve başlatırlarsa kaçak statüsünde olmayacağım fakat yoklama süresi içinde olacağım. Bunun atanmaya sıkıntısı olur mu?


2ven
Şef
06 Mart 2025 15:16

dümenden bir yüksek lisans programına başvurun tecili uzatırsınız.


2ven
Şef
06 Mart 2025 15:18

ales bile istemeyen tezsiz uzaktan yüksek lisans programları var. çözüm olur belki.

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