Tecilim Bitiyor Atamayı Etkiler mi?

Öncelikle merhabalar.

2024 KPSS puanımla atama bekliyorum. Şu anki gidişata göre sanırım Mayıs, Haziran gibi bizi mülakata sokup Eylül gibi göreve başlatacaklar. Bunu hem akademi muhabbetinden hem de yeni ÖMK'da bulunan 1 Eylül maddesinden dolayı tahmin ediyorum.

Ancak sıkıntı şu ki benim 5 Temmuz'da askerlik tecilim bitecek. Tam atama sürecinin hareketli dönemlerinde. Fakat şunu biliyorum ki yıl sonuna kadar yoklama süremiz var. Yani eğer Eylül'de göreve başlatırlarsa kaçak statüsünde olmayacağım fakat yoklama süresi içinde olacağım. Bunun atanmaya sıkıntısı olur mu?