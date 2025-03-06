KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


06 Mart 2025 15:15
siz olsaydınız?

arkadaslar selam. sosyoloji mezunu erkek bir işssiz olarak (yaş 27) bulundugum bölgede iş bulmak üretim işçiliği hariç zor. beyaz yaka iş bulma ihtimalim de zor maalesef. sizce depoda çalışmak mı mantıklıdır yoksa güvenlik kartı alıp güvenlik mi olsam? benim için bana bir şeyler katması önemli çünkü meslekte ilerlemek temel hedefim. görüşlerinize açığım. özellikle tecrübeliler yazarsa sevinirim.

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