Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 15:22
Şark süreleri

Az önce personelci arkadaş yazdı.Şuan şarkta olan personel için geldiği zamanki hizmet süresi geçerli ama ikinci şark için ipka verecekse yeni süre geçerli olacak.

Yani 3 yıllık yerde +1 ile değil yeni süre üzerinden ikinci şark yapılacak.


memur3428
Şube Müdürü
06 Mart 2025 16:06

Yani mantıklı aklın yolu bir


Corking100
Aday Memur
06 Mart 2025 16:34
Yeni sürenin tamamı mı, yoksa yarısı mı?
Toplam 2 mesaj

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