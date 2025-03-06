Memurluktan çıkarma cezası

bugün devam eden soruşturma neticesinde bir maddeden devlet memurluğundan çıkarma cezası teklif edilmiş ve benden savunmamı istiyorlar 5 yıldır kendi başıma açtığım dertlerden dolayı bir mücadele halindeydim ama bütün umudumu yitirdiğim haberi bugün aldım sanırım işim ve hayatım için dönüşü yok bir kere dünyaya geldiğim hayatı güzel yaşamak isterdim 30 yaşında öldüm

bugün devam eden soruşturma neticesinde bir maddeden devlet memurluğundan çıkarma cezası teklif edilmiş ve benden savunmamı istiyorlar 5 yıldır kendi başıma açtığım dertlerden dolayı bir mücadele halindeydim ama bütün umudumu yitirdiğim haberi bugün aldım sanırım işim ve hayatım için dönüşü yok bir kere dünyaya geldiğim hayatı güzel yaşamak isterdim 30 yaşında öldüm