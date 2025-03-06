Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Mart 2025 15:26
Memurluktan çıkarma cezası
bugün devam eden soruşturma neticesinde bir maddeden devlet memurluğundan çıkarma cezası teklif edilmiş ve benden savunmamı istiyorlar 5 yıldır kendi başıma açtığım dertlerden dolayı bir mücadele halindeydim ama bütün umudumu yitirdiğim haberi bugün aldım sanırım işim ve hayatım için dönüşü yok bir kere dünyaya geldiğim hayatı güzel yaşamak isterdim 30 yaşında öldüm

batman123
Aday Memur
06 Mart 2025 17:34
cinsel taciz mi

umutsuzadam81
Aday Memur
06 Mart 2025 17:40
hayır hocam Allah korusun
batman123, 9 dk. önce
cinsel taciz mi

batman123
Aday Memur
06 Mart 2025 17:41
sebep ne hocam en büyük sebep cinsel taciz başka türlü çıkarma teklif edilmez ki
Toplam 3 mesaj

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