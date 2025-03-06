KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


06 Mart 2025 16:46
Jandarma uzman memur(İİBF)

Jandarma da bu kadroda çalışanlarin maaş sosyal haklar vb nelerdir bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim

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