KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


06 Mart 2025 17:58
Dhmi adım uzmanlıgında yaş sınırı ve mülakat var mı?

En son yüksek KPSS ve YDS c puanıyla alıyordu değişmeler oldumu


İsimsiz Diss
Aday Memur
06 Mart 2025 17:59

Aim uzmanlıgı

Toplam 1 mesaj

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