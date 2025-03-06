KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


06 Mart 2025 17:58
DHMİ AİM uzmanlığın da yaş sınırı ve mülakat var mı?

En son yüksek KPSS ve YDS c puanıyla alıyordu değişmeler oldumu


İsimsiz Diss
Aday Memur
06 Mart 2025 17:59

Aim uzmanlıgı


Liverpool295
06 Mart 2025 22:50
umarım olmamıştır

Kpsbirincisi
Genel Müdür
06 Mart 2025 23:03

Değişiklik yok ama alım da yok. Temuuzda alma ihtimali var ama.


kasiyer48
Aday Memur
07 Mart 2025 15:24

Temenni mi yoksa gerçekçi mi düşünceniz hocam? :)

Kpsbirincisi, Dün

Değişiklik yok ama alım da yok. Temuuzda alma ihtimali var ama.

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