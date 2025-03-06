Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 18:45
Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmedi

Arkadaşlar 2022 de yönetmeliğin ilgili maddesine ,,,özel harekat branşlı personel hariç ibaresi eklediler. Amaç engelli aile üyesi olan personeli branş dışına aktarmaktı.

Oğlumun raporu öncesinde kabul görürken bu sözün eklenmesi ile bana artık senin raporunu kabul etmiyoruz dediler.

Şimdi ise eskiye dönüş yaparak

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "özel harekat branştı personel hariç" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır

Şeklinde düzenlenmiş.

Elinize ne geçti attığınızı taş ürküttüğünüz kurbağaya değmedi ki.

Sayın cumhurbaşkanımız aile yılı ilan edince hemen eski yönetmeliğe döndüler.


tcdebiraynasiz
Şef
06 Mart 2025 18:55

Aile yılı mı :D abi bu yönetmelikle aile maile ortada hiç kalmayacak ben sana diyim :))

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