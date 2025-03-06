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Editörler : Radore


06 Mart 2025 18:57
Bilgisayar önerisi

bilgisayardan çok anlamıyorum 20 bin tl civarında oyun için (metin2 valorant cs)gibi oyunlar için alabileceğim bilgisayar önerebilecek varmı?


Radore
Editor
06 Mart 2025 20:01

Çok yüksek özelliklere gerek yok bu tür oyunlar için 2. el bilgisayar da iş görebilir. o bütcelere


lovecrescent
Aday Memur
06 Mart 2025 20:06
işte bilgisayardan çok anlamıyorum nasıl birşey alacağımı bilemedim o yüzden
Toplam 2 mesaj

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Bilgisayar önerisi

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