Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 19:06
Maaş yetersizliğinin üzerine rotasyonda eklendi

Yeni yönetmelikle yine birşey değişmedi amaç polisi rotasyona zorlamak. Polisin aile düzeni bitti maaşı azaldı hayatını bitirdiniz polisin. Kiralar uçmuş bir tayın demek iki ev demek . Polis bu maaşla nasıl baş etsin...Öğretmeni 70 alır hemşiresi 70 alır polise gelince parasız ne değişiklik yapsak. Taltifi bile vermekten acizsiniz.. polise sadece tayin başka birşey yok. Bundan sonra çeteler niye arttı. Uyuşturucu neden arttı. Asyaiş neden bozuldu diye araştırın durun.. insanları işini yapmaktan soğuttunuz tayınlar yüzünden batı da polis kalmadı . Herkes doğu da pasif görevde . Vatandaş polis bulamıyor batı da...


mengok
Şube Müdürü
06 Mart 2025 21:17
bize en büyük eziyetleri ediyorlar herkes yazsın bir kenara zamanı gelecek

kral122
Daire Başkanı
06 Mart 2025 21:24

Çok şey de haklısın ama batıda polis yok öyle mi :) İstanbul?da gitmek isteyenlerin ancak %15-20 gidiyor onun da %5 istemeyenler gidiyor batıda polis açlığı yok

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