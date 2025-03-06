Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 20:25
Teşkilatta olması gerekenler

Yıllardır puan sistemi olması gerektiğini dile getirdim geçde olsa getirildi umarım meb ve sağlık bakanlığında olduğu gibi şeffaf bir şekilde uygulanır ve her sene tercih sonuçları açıklandığında hangi ilin kaç puanla kapattığı paylaşılmalı aynı şekilde İlçe tercihlerinde de puan sistemi baz alınmalıdır. Buna ilaveten ;

Eskiden olduğu gibi bir fiil 20 sene çalışan isteğe bağlı maaşlı emekli olabilmeli hatta çift şark yapma yada tek şark + istanbul görev süresini tamamlama şartı da getirilebilir ( istanbul ve şark illerini cazip hale getirmek adına )

Maaş konusunda öğretmeniydi hemşiresiydi zabıtasıydı derken hepsi bizi solladı çok geri planda kaldık mutlaka maaşlara iyileştirme yapılmalı ve ek görevlere ek ücret verilmeli

Büyükşehirlerde ki lojman imkanları arttırılmalı yada evi olmayan personele il bazında kira yardımı yapılmalı

Vardiya usulü çalışan birimler 12/36 veya 8/24 harici başka hiç bir şekilde personelin çalıştırılamayacağı kanunlaştırılmalı

Polis yetkileri arttırılmalı elektroşok cihazı envantere dahil edilmeli görev esnasında yaşanan adli durumlarda personele bakanlık tarafından avukat tahsis edilmeli

Beylik tabancası konusunda standart dışı olmamak şartıyla personel özgür bırakılmalı ve üniformalar görsel olarak iyileştirilmeli

Meslek içi komiser yardımcılığı geçişte mülakat kaldırılmalı yalnızca sınav ilaveten yüksek lisans yapmış olma şartı getirilebilir

Nüfusu 40-50 binin altında olan yerler jarmarmaya devredilebilir vs vs....

Sizlerde aklınıza gelenleri yazabilirsiniz.


Kronikadam35
Aday Memur
06 Mart 2025 20:34
gece ve vardiyalı çalışanla, 8-5 büroda çalışan arasında maaş farkı olmalı

Brse
Memur
06 Mart 2025 20:40

Kesinlikle. Hatta dışarıdan sivil memur alınmalı bürolar için .hem daha düşük ücret öder devlet . Hem de burolardaki polisler sahaya çıkar

Kronikadam35, 2 saat önce
gece ve vardiyalı çalışanla, 8-5 büroda çalışan arasında maaş farkı olmalı

Pol.erz.76
Aday Memur
06 Mart 2025 21:06
Kasabanın şerifi gayet güzel şeffaf olarak özetlemiş Eline sağlık

Kronikadam35
Aday Memur
06 Mart 2025 21:52
Haklısınız, adliyede katipler varsa karakolda mukayitlerin yerini alabilirler. Bazı hassas noktalara lafım yok lakin idari büroda görev listesi hazırlamak için polis almana gerek yok memurlarda yapabilir. Hem daha az maaş verirsin. Hem iş kolu oluşturmuş olursun, hemde içerde bulunan polisleri sahaya sürerek sahada daha güçlü alternatifli olursun.
Brse, 2 saat önce

Kesinlikle. Hatta dışarıdan sivil memur alınmalı bürolar için .hem daha düşük ücret öder devlet . Hem de burolardaki polisler sahaya çıkar

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