Şark süresi dolmadan eş durumundan tayin

Buraya bu başlığa bir soru bırakmak istiyorum. saçma gelebilir ama ; Ben 2. şark'ımı tamamladım fakat eşim geç başladığı yani +1 yapmadığı için 2. şarkını tamamlayamadı. Bana tabii olup yapmaması gibi uygulama olma ihtimali var mı? Aile bütünlüğünü falan :)

Buraya bu başlığa bir soru bırakmak istiyorum. saçma gelebilir ama ; Ben 2. şark'ımı tamamladım fakat eşim geç başladığı yani +1 yapmadığı için 2. şarkını tamamlayamadı. Bana tabii olup yapmaması gibi uygulama olma ihtimali var mı? Aile bütünlüğünü falan :)