Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 22:02
Şark süresi dolmadan eş durumundan tayin

Arkadaşlar iyi akşamlar. Şarka benden dolayı gittik eşimin 2. şarkı. O bu sene atamaya tabi ama benim görev sürem dolmadı. Eşime tabi olarak batıya dönebilir miyim bilgisi olan var mı ?


Redkit112
Memur
06 Mart 2025 22:11
Buraya bu başlığa bir soru bırakmak istiyorum. saçma gelebilir ama ; Ben 2. şark'ımı tamamladım fakat eşim geç başladığı yani +1 yapmadığı için 2. şarkını tamamlayamadı. Bana tabii olup yapmaması gibi uygulama olma ihtimali var mı? Aile bütünlüğünü falan :)
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