Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mart 2025 22:05
lütfen cevaplar mısınız
Yeni yönetmeliğe göre dgs ile eğitim tayini verebilir miyim sağlıkta ilk lisans düzeyi bölümüm olacak

Çok Yazılan Konular

Sağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzUnvan Değişikliği Hkİl içi tayin hk.Promosyontıbbı sekreter alt bölgeTerfi tarihi değişmesiAntalya şehir hastanesi 377 gündür yapılmayan sağlık ataması 30gün içinde ayırlışDoktorlar kaç yaşında icaptan çıkar? Kaç yaşında nöbetten çıkar? Artık bu konuda Sağlık Bakanlığı bi

Sözlük

yaren leylek 1 güne bir şarkı bırak 2 tercihli beyinsizlik 2 serseri mayın 3 sürfile makası 2 küresel ısınma ve iklim değişikliği 1 ay şahit 1 gülfeşan 4 bir istanbul masalı 1 eğin 1

Son Haberler

Fenerbahçe maçı için gelen İskoç taraftar kazada öldüBakan Kacır: Türkiye Yüzyılı İçin Gençlerle Birlikte ÇalışıyoruzBakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecekBakan Işıkhan Mobbinge Karşı Alınan Yeni Tedbirleri AçıkladıBakan Yerlikaya: Huzur İçin Mücadelemiz Sürecek

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak