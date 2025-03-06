Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 23:00
istanbul görev süresi kaç yıl
istanbul görev süresi kaç yıl

galoten
Aday Memur
06 Mart 2025 23:32

Bu tarihten önce göreve başlanmışsa 8 yıl, bugünden sonra başlayacaklar için 10 yıl


totem6161
Aday Memur
06 Mart 2025 23:52
geldiğimiz sene 10 du görev süresi. 8 e tabi olurmuyuz acaba

totem6161
Aday Memur
06 Mart 2025 23:55
geldiğimiz sene 10 du görev süresi.8 e tabi olurmuyuz sence
galoten, 3 saat önce

Bu tarihten önce göreve başlanmışsa 8 yıl, bugünden sonra başlayacaklar için 10 yıl

Toplam 3 mesaj

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