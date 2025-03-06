İstanbul görev süresi

şöyle cevap vereyim, şarka gittin 6 yıl sonra süre düştü 4 e. sen 6 olarak mı devam edersin. yoksa 4 te tayin mi olursun. cevabı neyse o. cevap: 4 yıla tabi olursun. çok örneği var

şöyle cevap vereyim, şarka gittin 6 yıl sonra süre düştü 4 e. sen 6 olarak mı devam edersin. yoksa 4 te tayin mi olursun. cevabı neyse o. cevap: 4 yıla tabi olursun. çok örneği var

totem6161, Dün geldiğimiz sene 10 du görev süresi.8 e tabi olurmuyuz sence