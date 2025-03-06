Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 23:00
İstanbul görev süresi

istanbul görev süresi kaç yıl


galoten
Aday Memur
06 Mart 2025 23:32

Bu tarihten önce göreve başlanmışsa 8 yıl, bugünden sonra başlayacaklar için 10 yıl


totem6161
Aday Memur
06 Mart 2025 23:52
geldiğimiz sene 10 du görev süresi. 8 e tabi olurmuyuz acaba

totem6161
Aday Memur
06 Mart 2025 23:55
geldiğimiz sene 10 du görev süresi.8 e tabi olurmuyuz sence
galoten, Dün

Bu tarihten önce göreve başlanmışsa 8 yıl, bugünden sonra başlayacaklar için 10 yıl


hknpntr
Aday Memur
07 Mart 2025 08:59
görev süresini doldurup şarka gidip tekrar tercih dışı İstanbul'a gitmek ne koyar adama

yns3333
Aday Memur
07 Mart 2025 09:02
şöyle cevap vereyim, şarka gittin 6 yıl sonra süre düştü 4 e. sen 6 olarak mı devam edersin. yoksa 4 te tayin mi olursun. cevabı neyse o. cevap: 4 yıla tabi olursun. çok örneği var
totem6161, Dün
geldiğimiz sene 10 du görev süresi.8 e tabi olurmuyuz sence
Toplam 5 mesaj

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