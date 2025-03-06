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Editörler : gül-feşan


06 Mart 2025 23:01
İSG Uzmanlık sertifika başvurusu için mezuniyet

Arkadaşlar merhaba lisansta fen bilgisi öğretmeni mezunuyum ama Yüksek lisansta Kırklareli Üniversitesi fen bilimleri enstitüsü Tezsiz yüksek lisans mezunuyum mayıs ayında yapılacak gazi Üniversitesi'nin sertifikasına başvuru yapabiliyor muyum

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Sözlük

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