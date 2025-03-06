Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2025 23:40
Trafik Branşı Atama puanı

Trafik branşlı personelin yeni atama sistemine göre puan hesaplaması nasıl yapılır tahminleriniz neler

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