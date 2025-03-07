KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


07 Mart 2025 00:22
ales 1 sınavına hazırlanan var mı

sözelden 70 almak için ne yapmalı matematik yok gibi bir şey sözel mantıkda da zorlanıyorum az bir süre kaldı 70 alabilir miyim

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