İlçe Sağlık Müdürlüğündeki BİPOLAR kadın

Arkadaşlar, Merhaba. Benim kız arkadaşım BİPOLAR. Ani sinirlenme durumları olabiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla haksızlıklara aşırı tepkiler verebiliyor. 8 senelik memur. Yaklaşık 2 hafta önce yaşadığı bir tartışma sonrası hakkında "Devlet memuruna yakışmayan hal ve hareket" başlıklı bir kağıt gönderilmiş. Savunması isteniyor. Benim kız arkadaşım Devletin doktorlarının saptamasıyla ispatlanmış şekilde BİPOLAR. Bu hastalık insanın istem dışı olarak sinirli olabilmesine olanak sağlıyor. Kendisine tabiri caizse hırsız muamelesi yapıldığı ve mobing uygulandığını düşündüğü için tartışmaya girmiş. Bu olaydan ötürü herhangi bir ceza alır mı? Daha doğrusu işten atılması gibi bir durum olabilir mi? Tartışma sırasında kendi üstleri olan Müdür de oradaymış. Konuşma onun odasında olmuş. 2 kişiyi de tanık olarak göstermişler. Kısacası kız arkadaşım Mobing ve insan onurunu zedeleyici muameleye maruz kalıyor ama hastalığı da dolayısıyla yükselip şikayetçi olmaya gittiği yerde şikayeti edilen kişi oluyor.

Arkadaşlar, Merhaba. Benim kız arkadaşım BİPOLAR. Ani sinirlenme durumları olabiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla haksızlıklara aşırı tepkiler verebiliyor. 8 senelik memur. Yaklaşık 2 hafta önce yaşadığı bir tartışma sonrası hakkında "Devlet memuruna yakışmayan hal ve hareket" başlıklı bir kağıt gönderilmiş. Savunması isteniyor. Benim kız arkadaşım Devletin doktorlarının saptamasıyla ispatlanmış şekilde BİPOLAR. Bu hastalık insanın istem dışı olarak sinirli olabilmesine olanak sağlıyor. Kendisine tabiri caizse hırsız muamelesi yapıldığı ve mobing uygulandığını düşündüğü için tartışmaya girmiş. Bu olaydan ötürü herhangi bir ceza alır mı? Daha doğrusu işten atılması gibi bir durum olabilir mi? Tartışma sırasında kendi üstleri olan Müdür de oradaymış. Konuşma onun odasında olmuş. 2 kişiyi de tanık olarak göstermişler. Kısacası kız arkadaşım Mobing ve insan onurunu zedeleyici muameleye maruz kalıyor ama hastalığı da dolayısıyla yükselip şikayetçi olmaya gittiği yerde şikayeti edilen kişi oluyor.