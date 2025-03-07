Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2025 03:38
Yd aldım acil yardım
arkadaşlar bi ihraç davam vardı Yd aldım büyük ihtimalle bime taşıyacaklar iptal olma durumu var mı ? Konya bim

Ahmetgs.
Aday Memur
07 Mart 2025 03:40
birde sizce iptal olursa neden olur sizce ? telafisi güçten mi vs
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