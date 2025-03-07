Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2025 03:38
Yd aldım

arkadaşlar bi ihraç davam vardı Yd aldım büyük ihtimalle bime taşıyacaklar iptal olma durumu var mı ? Konya bim


Ahmetgs.
Aday Memur
07 Mart 2025 03:40
birde sizce iptal olursa neden olur sizce ? telafisi güçten mi vs

vatansever.33
Şef
07 Mart 2025 11:11

Merhaba Geçmiş ve hayırlı olsun. Kurumlar genelde aleyhe kararları bir üst istinaf mahkemesine taşır. Hukuk Biriminin görevi de bunlardan biridir. yd kararınızı da Bölge İdareye itiraz olacak başvuru yapacaklardır. Kararınızı görebilseydim bozulabilecek durumda olup olmadığını yorumlayabilirdim.

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